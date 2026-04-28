Omoda запустила серийное производство нового кроссовера C4

В Китае началось производство «геймерского» кроссовера C4. Новинка, позиционируемая как автомобиль для компьютерных игроков и молодой аудитории, была представлена пресс-службой бренда 27 апреля.

Автомобиль получил футуристический дизайн в стиле Cyber Mecha («кибер-меха»), вдохновленный научной фантастикой. Вместо привычных обводов кузова — острые грани и угловатые формы, а светотехника выполнена в виде «кибер-молний».

Интерьер новинки, по задумке создателей, имитирует кабину звездолета. В центре приборной панели установлен 13,2-дюймовый тачскрин, а смартфоны можно заряжать на встроенной 50-ваттной беспроводной панели.

Главная «фишка» модели — мобильная киберспортивная установка в составе мультимедиа. Система позволяет играть прямо в машине: предустановлено более 20 игр с поддержкой внешних геймпадов.

Кроссовер оснащен 16 электронными ассистентами водителя и системой кругового обзора на 540 градусов. Для активного отдыха Omoda подготовила целую экосистему аксессуаров: решения для путешествий с домашними питомцами, наборы для караоке и оборудование для кемпинга.

Спортивная версия Ultra

Для любителей скорости предусмотрена особая версия Ultra. Она поставляется с заводским тюнингом: аэродинамическим обвесом, спортивной выхлопной системой и функцией Launch Control, обеспечивающей максимальное ускорение с места.