Ростех и БЕЛАЗ открыли в Москве совместное предприятие «Роблекс». Оно займётся производством карьерных самосвалов на водородном топливе и беспилотных систем управления горной техникой. Первые машины из запланированных — беспилотник грузоподъёмностью 130 тонн и водородный гибрид на 220 тонн. Опытная эксплуатация начнётся уже в 2026 году.

Беспилотный самосвал БЕЛАЗ‑7513R сможет работать круглосуточно без водителя благодаря лидарам, машинному зрению и централизованной диспетчерской. Это снизит простои и износ шин. Водородная версия на базе БЕЛАЗ‑7530 будет экономить до 50% топлива по сравнению с дизелем и не будет выбрасывать углекислый газ.

По словам замгендиректора Ростеха Дмитрия Леликова, СП получило эксклюзивные права на поставку такой техники на российские карьеры. Это закроет разрыв между белорусским производителем и местными заказчиками, а также создаст единую платформу для ИИ, телеметрии и водородной энергетики. Предварительные соглашения уже подписаны с рядом добывающих предприятий.