Первый SUV бренда Tenet Plus получит прописку на заводе "АГС" в Сестрорецке

На заводе "АГС" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) начнут собирать первый кроссовер Tenet Plus на базе модели Lepas L4 от Chery, сообщает издание "Китайские автомобили" со ссылкой на декларации соответствия.

Из сертификационных документов стало известно, что в России Tenet Plus будет оснащаться 1,5-литровым двигателем. Первый автомобиль нового бренда уже заметили во время дорожных испытаний в Ленинградской области.

Lepas L4, на котором построен Tenet Plus, имеет габариты 4406 х 1820 х 1635 мм. Автомобиль оснащен двумя вариантами 1,5-литровых силовых агрегатов: атмосферным на 109 л.с. и турбированным на 147 л.с.

