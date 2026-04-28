$74.8187.88

Первый SUV бренда Tenet Plus получит прописку на заводе "АГС" в Сестрорецке

Российская Газета

На заводе "АГС" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) начнут собирать первый кроссовер Tenet Plus на базе модели Lepas L4 от Chery, сообщает издание "Китайские автомобили" со ссылкой на декларации соответствия.

© Российская Газета

Из сертификационных документов стало известно, что в России Tenet Plus будет оснащаться 1,5-литровым двигателем. Первый автомобиль нового бренда уже заметили во время дорожных испытаний в Ленинградской области.

Lepas L4, на котором построен Tenet Plus, имеет габариты 4406 х 1820 х 1635 мм. Автомобиль оснащен двумя вариантами 1,5-литровых силовых агрегатов: атмосферным на 109 л.с. и турбированным на 147 л.с.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что флагманом бренда Tenet Plus станет кроссовер L9.