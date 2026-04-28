Обновленный Audi Q4 e-tron: три дисплея в салоне и подросший запас хода

Живые продажи посвежевших кроссоверов немецкой марки начнутся летом 2026 года, цены уже известны.

Компания Audi представила актуальные серийные версии компактных кроссоверов Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron, базирующиеся на модульной платформе MEB, весной 2021 года. Эти паркетники пережили обновление осенью 2023-го, а версии начального уровня – как у варианта с традиционным кузовом, так и у кросс-купе – появились в феврале 2025-го. Теперь Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron получили очередную порцию важных обновок.

Внешние изменения у посвежевших Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron минимальны: паркетникам досталась изменённая головная оптика с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, а также задние цифровые OLED-фонари с иным рисунком. В остальном внешность SUV осталась прежней: у моделей те же выштамповки на капоте и боковинах, прежняя заглушка на месте традиционной радиаторной решётки, обычные дверные ручки и наружные зеркала.

А вот в салоне изменения намного заметнее. На передней панели располагается три дисплея, причём виртуальная приборка (диагональ – 11,9 дюйма) и центральный тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ – 12,8 дюйма) делят одно изогнутое табло, а отдельный 12-дюймовый сенсорный экран мультимедиа предназначен для переднего пассажира (доступен за доплату). Ещё опционально предлагаются интеграция с ChatGPT и проекционный дисплей дополненной реальности.

Кроссоверам досталась новая подсветка и пересмотренная центральная консоль с охлаждаемым устройством для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 15 Вт). Ещё в компании отметили, что повысили качество материалов, используемых для отделки интерьера. Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron получили круглое рулевое колесо, однако лишились блока управления климатической установкой с физическими кнопками (функции перешли на мультимедийный сенсорный экран).

Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron положена пара тяговых батарей на выбор – ёмкостью 63 и 82 кВт*ч. У кроссовера с традиционным кузовом объём багажника равен 515 литрам, со сложенным вторым рядом сидений грузовое пространство увеличивается до 1487 литров, а буксировать такой SUV с полноприводной системой quattro способен до 1800 кг (на 400 кг больше, чем дореформенная версия).

Максимальный запас хода на одной зарядке у Q4 e-tron в ходе обновления подрос с 562 до 578 км, а у кросс-купе Q4 Sportback e-tron – до 592 км (при расчёте по циклу WLTP). Ещё в компании рассказали о том, что максимальная мощность зарядки увеличилась с 175 до 185 кВт. На «заправку» аккумулятора с 10 до 80% требуется примерно 27 минут. Для того, чтобы зарядить батарею на пробег протяжённостью 185 км, владельцам придётся потратить десять минут.

Цены посвежевших кроссоверов на домашнем рынке, в Германии, уже известны: за стартовый вариант с «младшей» батареей попросят 47 500 евро (эквивалентно примерно 4,17 млн рублей по текущему курсу), покупка аналогичного купеобразного паркетника обойдётся в 49 450 евро (около 4,34 млн рублей). За исполнения с полным приводом придётся заплатить не менее 55 900 евро (около 4,91 млн рублей) и 57 850 евро (около 5,08 млн рублей) соответственно. Дилеры в Европе начнут принимать заказы в следующем месяце, а живые продажи стартуют летом.