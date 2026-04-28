Беспилотный грузовик проехал дистанцию от Москвы до Новосибирска

Тягач Sitrak с российской беспилотной системой прошел 2800 км без водителя.

Автономный тягач Sitrak, подготовленный российской компанией Navio (бывшая SberAutoTech), прошел 2800 километров без водителя в кабине.

Пока это лишь испытания на динамометрической дороге полигона ФГУП «НАМИ» – по действующим нормам, на трассах общего пользования в кабине должен присутствовать оператор. Но важно, что доселе ни один российский разработчик публично не демонстрировал безостановочный пробег грузовика-беспилотника на такую дистанцию без человека в кабине. Причем в ходе теста моделировались различные сценарии: смена полосы движения, объезд статичных объектов и остановка на светофоре.

Скорость движения грузовика доходила до 83 км/ч. Испытания шли и днем, и ночью. Люди не вмешивались никаким образом – даже возможность дистанционного управления полностью исключалась. То есть условия испытаний воспроизводили 4-й уровень автономности по SAE: система выполняет все задачи без вмешательства человека. В нештатной ситуации тягач был готов самостоятельно выполнить маневр и совершить остановку. В итоге система автономного вождения Navio подтвердила стабильность работы, говорят в компании. Испытания завершены успешно.

«2800 километров без человека в кабине — расстояние от Москвы до Новосибирска. Это не рекорд ради рекорда, а демонстрация стабильной работы нашей автоматизированной системы в условиях реальной эксплуатационной нагрузки. Данный проезд моделирует логистическую операцию большой протяженности и является важным шагом к будущим сертификационным испытаниям», – сообщил Павел Савинков, технический директор Navio.

Напомним, по госпроекту «Беспилотные логистические коридоры», к 2028 году парк грузовых беспилотных машин должен насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года дорасти до 4 тысяч единиц. В проекте задействованы Яндекс, Navio и КАМАЗ, и перевозки пока осуществляются только на беспилотных «Маяках» на базе КАМАЗ-54901. Однако и сотрудничество с Sinotruk, как видим, дает плоды.