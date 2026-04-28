Jaguar Land Rover отзовет более 170 тысяч кроссоверов обоих брендов

Британский Jaguar Land Rover объявил крупнейший отзыв с момента создания альянса в 2008 году. Только в США кампания затронет более 170 тысяч автомобилей. Для производителя, поставившего на американский рынок за весь прошлый год около 80 тысяч машин, это серьезный репутационный урон, пишет Carbuzz.

© Lenta.ru

Под отзыв подпадают сразу несколько моделей, сошедших с конвейера в период с 2019 по 2024 год. Среди них Land Rover Range Rover Sport и Evoque, Range Rover, Discovery и Discovery Sport, Defender, Rover Velar, а также Jaguar E‑Pace (только версии с мягким гибридом) и Jaguar F‑Pace.

Все машины, попавшие в список, оборудованы системами мягкого гибрида. Внутри них установлены преобразователи постоянного тока, способные выйти из строя из‑за внутренней неисправности микросхем. В результате 12‑вольтовая цепь лишается подзарядки, следом отключаются почти все важные узлы современного автомобиля. Итог — полная потеря тяги.

Техническое решение проблемы пока не найдено, признаются в компании, но эксплуатировать машины владельцам не запрещено. Если неисправность проявится, на приборной панели загорится предупреждение: «Остановитесь безопасно. Обнаружена электрическая неисправность». Оно предписывает немедленно съехать на обочину. Игнорирование сигнала вызовет цепочку дополнительных ошибок, после чего двигатель заглохнет, а заряда аккумулятора не хватит для поддержания работы электрических систем.

Ранее стало известно, что американский Ford в очередной раз инициировал масштабную сервисную кампанию, которая затронет 140 201 пикап Ranger, реализованные на местном рынке. По данным регулятора, причина кроется в электропроводке.