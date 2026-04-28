В продажу пошел магистральный тягач "Валдай 45 LNG"

Компания «Современные транспортные технологии» презентовала новый седельный тягач «Валдай 45 LNG». Модель, как сообщает пресс-служба компании, работает на сжиженном природном газе, что позволяет сократить расходы на топливо до 40%.

© Газета.Ru

Двигатель объемом 14,8 литра развивает мощность 570 л. с. и крутящий момент 2600 Нм. Модель адаптирована к российским условиям эксплуатации, поэтому имеет дополнительное утепление кабины и усиленную антикоррозийную обработку.

Топливо LNG (Liquefied Natural Gas) — это сжиженный природный газ (преимущественно метан), охлажденный до -163°C для транспортировки и хранения в жидком виде. Сжижение позволяет уменьшить объем примерно в 600 раз.

Производством грузовика занимается компания «Нижегородские грузовые автомобили». Старшая модель семейства «Валдай» производится по полному циклу со сваркой, окраской и сборкой.

Ранее в США поезд врезался в остановившийся на переезде грузовик.