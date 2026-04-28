На портале "Электронный дом" стало больше функций для автомобилистов

Двор, переполненный автомобилями, привычная картина для большинства жилых домов в столице. Тем не менее сообщить соседу, что, к примеру, его машина мешает выехать другим, всегда было непросто. Впрочем, как и подсказать, если с авто что-то случилось - неосторожный таксист оставил вмятину, или сигнализация включилась ни с того ни с чего. Пока найдешь телефон владельца! Решить проблему теперь все чаще помогает "Электронный дом". Нужно лишь скачать его приложение и посмотреть номер машины, о которой вы хотите сообщить.

© Российская Газета

Прежде для этого на портале "Электронного дома" была лишь кнопка "Попросить убрать ТС". Сейчас функций стало больше. Новые шаблоны охватывают почти все ситуации, которые могут произойти во дворе - случайное ДТП с другим водителем, открытые окна, включенные фары, из-за которых может сесть аккумулятор, спущенное колесо машины... Есть и функция оповещения о сработавшей сигнализации, что, кстати, может даже предотвратить кражу или угон. Можно так же проинформировать об эвакуации автомобиля - владельцу это поможет оперативно забрать его со стоянки и получить минимальный штраф.

Отправить такое сообщение просто, если авторизоваться в "Электронном доме". Делается это в приложении или на сайте платформы с помощью Mos ID. Затем нужно запомнить или сфотографировать госномер нужной машины, включая буквы и номер региона, и далее ввести его в разделе "Связаться с владельцем ТС". Остается лишь выбрать тему сообщения и отправить адресату. Он получит пуш-уведомление на телефон и сообщение в личном кабинете сайта. Кстати, отправить такое письмо может не только сосед, а любой человек, знающий номер машины, о которой идет речь.

Доставляются уведомления тем, кто зарегистрирован на платформе и внес авто в профиль

Чтобы самому получать подобные сообщения, нужно добавить в систему сведения о своем автомобиле. Для этого владельцу нужно открыть раздел "Мой транспорт" в личном кабинете, выбрать опцию "Добавить ТС" и ввести описание машины, номер с русскими буквами, серию и номер свидетельства о регистрации. Если же хозяин уже внес данные на mos.ru, повторно вводить не нужно - информация автоматически синхронизируется с профилем на платформе. Необходимо только проверить, включена ли функция получения уведомлений от соседей и УК, чтобы их сообщения доходили по адресу. Можно и отключить ее, если сообщения вам мешают.

Переписка анонимная - ни отправитель, ни получатель не видит имени собеседника, все данные конфиденциальны. Однако стоит помнить, что доставляются уведомления только тем, кто зарегистрирован на платформе и внес свой автомобиль в профиль.