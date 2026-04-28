На портале "Электронный дом" стало больше функций для автомобилистов
Двор, переполненный автомобилями, привычная картина для большинства жилых домов в столице. Тем не менее сообщить соседу, что, к примеру, его машина мешает выехать другим, всегда было непросто. Впрочем, как и подсказать, если с авто что-то случилось - неосторожный таксист оставил вмятину, или сигнализация включилась ни с того ни с чего. Пока найдешь телефон владельца! Решить проблему теперь все чаще помогает "Электронный дом". Нужно лишь скачать его приложение и посмотреть номер машины, о которой вы хотите сообщить.
Прежде для этого на портале "Электронного дома" была лишь кнопка "Попросить убрать ТС". Сейчас функций стало больше. Новые шаблоны охватывают почти все ситуации, которые могут произойти во дворе - случайное ДТП с другим водителем, открытые окна, включенные фары, из-за которых может сесть аккумулятор, спущенное колесо машины... Есть и функция оповещения о сработавшей сигнализации, что, кстати, может даже предотвратить кражу или угон. Можно так же проинформировать об эвакуации автомобиля - владельцу это поможет оперативно забрать его со стоянки и получить минимальный штраф.
Отправить такое сообщение просто, если авторизоваться в "Электронном доме". Делается это в приложении или на сайте платформы с помощью Mos ID. Затем нужно запомнить или сфотографировать госномер нужной машины, включая буквы и номер региона, и далее ввести его в разделе "Связаться с владельцем ТС". Остается лишь выбрать тему сообщения и отправить адресату. Он получит пуш-уведомление на телефон и сообщение в личном кабинете сайта. Кстати, отправить такое письмо может не только сосед, а любой человек, знающий номер машины, о которой идет речь.
Доставляются уведомления тем, кто зарегистрирован на платформе и внес авто в профиль
Чтобы самому получать подобные сообщения, нужно добавить в систему сведения о своем автомобиле. Для этого владельцу нужно открыть раздел "Мой транспорт" в личном кабинете, выбрать опцию "Добавить ТС" и ввести описание машины, номер с русскими буквами, серию и номер свидетельства о регистрации. Если же хозяин уже внес данные на mos.ru, повторно вводить не нужно - информация автоматически синхронизируется с профилем на платформе. Необходимо только проверить, включена ли функция получения уведомлений от соседей и УК, чтобы их сообщения доходили по адресу. Можно и отключить ее, если сообщения вам мешают.
Переписка анонимная - ни отправитель, ни получатель не видит имени собеседника, все данные конфиденциальны. Однако стоит помнить, что доставляются уведомления только тем, кто зарегистрирован на платформе и внес свой автомобиль в профиль.