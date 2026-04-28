Lada Vesta за 1,2 млн: в чем подвох акции АвтоВАЗа

АвтоВАЗ снова запустил акцию на LADA Vesta, и на этот раз цена в рекламе выглядит особенно заманчиво — около 1,2 млн рублей. Но, как это часто бывает, за цифрой скрывается ряд условий и нюансов, которые важно учитывать до покупки, пишет автор канала «БЛОГ КОЛЛЕКЦИОНЕРА».

Речь идет не о любой «Весте», а об одной конкретной версии — седане 2025 года выпуска в комплектации «Комфорт’25» (индекс GFL14-A1-272). Без скидок такая машина стоит примерно 1 608 000 рублей, а снижение цены возможно только при участии в госпрограмме автокредитования и оформлении кредита на длительный срок.

Под акцию попадает только базовая версия с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с. и вариатором. Производитель предлагает скидку более 200 тысяч рублей, но фактически она действует только при выполнении условий программы, поэтому итоговая цена в районе 1 287 000 рублей получается не «для всех».

По оснащению это действительно начальная комплектация. Снаружи автомобиль достаточно простой: штампованные диски с колпаками, неокрашенные зеркала и ручки дверей, ограниченный выбор цветов кузова. Часть вариантов окраски — за дополнительную плату.

Кузов у «Весты» частично оцинкован, но крыша, как отмечается, остается без защиты от коррозии. В техническом плане есть базовый набор систем безопасности — подушки, ABS, ESC и другие электронные помощники.

Салон при этом максимально упрощен. В нем нет мультимедийной системы и динамиков, отсутствует подлокотник, а мультируль выполняет только базовые функции управления бортовым компьютером. Из удобств остаются кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, подогрев и электропривод зеркал, а также центральный замок.

По сути, это максимально «чистая» версия автомобиля, где есть только необходимый минимум для движения и базового комфорта. Производитель делает ставку на доступность через кредитные программы, поэтому реальная стоимость зависит не только от цены на сайте, но и от условий финансирования.

В итоге «Веста за 1,2 млн» — это скорее маркетинговое предложение с ограничениями, чем универсальная цена для любого покупателя.

Ранее «ГлагоL» писал, что АвтоВАЗ пытается компенсировать снижение продаж за счет потенциальных совместных проектов и новых моделей, включая концепт ИЖ Ода New 2026, который мог бы укрепить позиции бренда. При этом ресурс моторов компании зависит от обкатки и обслуживания и в среднем достигает 200-250 тысяч километров.