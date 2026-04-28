В РФ установлена минимальная скорость для машин-участников спасательных работ

С 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ, который впервые устанавливает минимальную скорость движения для инженерных машин, участвующих в аварийно-спасательных работах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Стандарт распространяется на бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, путепрокладчики и другую спецтехнику, применяемую для разбора завалов, эвакуации пострадавших и подачи воздуха.

Согласно требованиям, машины на колесном шасси должны передвигаться по асфальтобетонным дорогам со скоростью не менее 40 километров в час, а гусеничная техника и машины на специальном шасси при движении по сухому грунту – не менее 25 километров в час.

Кроме скоростных ограничений, ГОСТ регламентирует запас хода – не менее 400 километров по топливу, а также противопожарную безопасность интерьера: материалы обивки не должны быть огнеопасными, а в конструкции машин необходимо предусмотреть места для размещения огнетушителей.

Ранее Росстандарт принял ГОСТ, устанавливающий требования по отслеживанию функционального состояния водителей с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в программном обеспечении (ПО) на этапах их ввода в действие, эксплуатации и ремонта. Новые требования вступят в силу с 15 июня 2026 года.