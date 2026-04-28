В России появится единый центр киберзащиты всей транспортной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на готовящийся законопроект о транспортной политике.

© m24.ru

Функции нового органа возложат на подведомственное государственное учреждение. Отраслевой центр информационной безопасности возьмет на себя координацию защиты транспорта от цифровых угроз. В его задачи войдут постоянный мониторинг, анализ угроз и инцидентов, а также участие в расследовании кибератак и ликвидации их последствий.

Структура станет единым окном для обмена данными с национальными и международными партнерами. Центр будет вести отраслевой реестр, куда внесут все инциденты и сведения об уязвимостях объектов критической информационной инфраструктуры транспорта.

В документе также прописаны ключевые направления транспортной кибербезопасности. Среди них – выявление и нейтрализация компьютерных атак, обеспечение устойчивой работы критически важных объектов, совершенствование нормативной базы и методическое регулирование.

Отдельный акцент сделан на эффективном межведомственном взаимодействии для оперативного обмена информацией об угрозах и координации ответных мер.

