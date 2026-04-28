GWM Tank 700 получит новый V8 для экспортных рынков

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors (GWM) объявил о разработке бензинового двигателя V8, который предназначен не для домашнего рынка, а для экспортных поставок. Новый мотор планируется устанавливать на флагманский внедорожник Tank 700, ориентируясь на покупателей в Австралии и Новой Зеландии, где ценятся мощные тяговые характеристики.

Председатель GWM отметил, что компания делает ставку на регионы, где классические внедорожники с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему востребованы для буксировки прицепов и сложных дорожных условий. Tank 700, который уже конкурирует с Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol, в Китае предлагается с V6 и гибридными силовыми установками, включая версии мощностью свыше 800 лошадиных сил. Выпуск версии с V8 должен укрепить его позиции на зарубежных рынках.

Разрабатываемый двигатель отличается от более мощного гибридного V8 для будущего суперкара GWM: в Tank’е он будет «гражданским», с акцентом на надёжность и универсальность. Этот шаг отражает тренд среди китайских производителей, которые отказываются от универсальной электрификации в пользу адаптации под разные рынки — пока Европа ужесточает экологические нормы, в других частях света традиционные ДВС остаются востребованными.