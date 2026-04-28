Volkswagen выиграл часть дела из-за неисправного двигателя Tiguan

Федеральный суд США частично удовлетворил ходатайство Volkswagen и существенно ограничил масштаб коллективного иска, связанного с проблемами двигателя 2.0 TSI серии EA888 на кроссоверах Tiguan 2022–2023 годов. Теперь разбирательство касается лишь владельцев из семи штатов, а не всех жителей страны.

© соцсети

speedme

В иске утверждается, что поршневые кольца создают недостаточное давление, из-за чего масло проникает в камеру сгорания. Это ведёт к интенсивному нагарообразованию, падению уровня смазки и увеличению эксплуатационных расходов для автовладельцев.

Volkswagen в свою защиту заявлял, что истцы не вправе представлять интересы собственников из других штатов, так как те не подтвердили реальный ущерб. Суд счёл этот довод убедительным, однако ключевые претензии к конструкции двигателя остались в силе, поэтому процесс продолжается.

Кроме того, инициаторы иска требуют обязать производителя провести сервисную кампанию. Представители компании указывают, что такие решения входят в компетенцию NHTSA, а не судебной инстанции. Проблема усугубляется тем, что двигатель EA888 устанавливается на ряд других моделей VW и Audi, что при неблагоприятном исходе может привести к репутационным и финансовым потерям для концерна.