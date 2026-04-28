Chevrolet Blazer EV 2027 модельного года перейдет на новый стандарт зарядки

General Motors продолжает активный переход на зарядный стандарт NACS, который изначально был внедрён на модели Cadillac Optiq 2026 года. Теперь компания расширяет эту практику на другие популярные электромобили, включая Chevrolet Blazer EV.

Электрический кроссовер Chevrolet Bolt также получит новый разъём в 2027 году вместе с обновлённой версией Blazer EV. Для владельцев более старых машин GM подготовила специальные переходники, которые обеспечат совместимость с существующими станциями быстрой зарядки CCS.

Главное преимущество перехода на NACS — доступ к сети Tesla Supercharger, самой крупной в Северной Америке. Станции отличаются высокой мощностью и удобным расположением, что позволяет быстро заряжать аккумулятор как в городах, так и на удалённых трассах. Для подключения к Supercharger не требуется дополнительных адаптеров, что упрощает использование электромобиля в повседневных поездках.