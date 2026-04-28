Toyota и Lexus представят ряд новинок с упором на электрификацию

Японский автогигант Toyota готовит масштабное обновление модельного ряда с акцентом на электрификацию и гибридные технологии. В частности, кроссовер Toyota C-HR полностью лишится ДВС, перейдя на чистую электротягу с двумя моторами и системой полного привода AWD — совокупная мощность составит 338 лошадиных сил. Трёхрядный внедорожник Highlander EV получит два варианта батарей и сможет проезжать до 515 километров без подзарядки.

RAV4 нового поколения станет исключительно гибридным, причем появится подзаряжаемая версия PHEV, а мощность некоторых модификаций достигнет 320 л.с. Для энтузиастов подготовлена спортивная серия GR Sport с уникальным дизайном и доработанным шасси. Популярный седан Corolla также переведут на гибридные двигатели, включая возможный вариант Plug-In Hybrid.

Премиальный седан Lexus ES 2026 модельного года получит увеличенные габариты, полный привод и широкую линейку силовых агрегатов — от гибрида до полностью электрической установки мощностью 338 л.с. В свою очередь, легендарная Supra завершит свою историю ограниченным тиражом Final Edition с доработанной подвеской и улучшенными тормозами, что станет достойным финалом спортивной модели.