Спрогнозирован рост цен на машины в ближайшее время

Объемы автомобилей на складах российских автодилеров и дистрибьюторов перестали сокращаться. Стабилизация запасов означает, что у продавцов исчезла необходимость в срочном освобождении складов, и это неизбежно повлияет на рост цен. Об этом «Известиям» заявила генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. Она прогнозирует в ближайшее время рост стоимости машин в районе от пяти до десяти процентов.

По словам эксперта, равновесие между поставками и покупательской активностью восстановилось, и дилерам нет смысла объявлять большие скидки. Более того, производители и импортеры до сих пор не до конца компенсировали возросшую нагрузку начала года — увеличенный утилизационный сбор и налог на добавленную стоимость. Эти перенесенные издержки уже создают давление на рынок, провоцируя медленное, но постепенное удорожание.

Франк рекомендует тем россиянам, кто рассчитывал на дальнейшее снижение цен и откладывал приобретение машины, поторопиться. По ее мнению, время серьезных складских скидок стремительно заканчивается. Уже в ближайшей перспективе колебания стоимости сменятся медленным поступательным ростом.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что складские запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов перестали сокращаться. Совокупный сток в настоящее время оценивается приблизительно в 400 тысяч машин.