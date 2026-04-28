Lexus GX и BMW X5 возглавили рейтинг самых надежных премиум-SUV

Эксперты Consumer Reports определили самые надежные премиальные внедорожники 2025 года. Лидером стал Lexus GX, получивший 89 баллов из 100 — модель ценят за рамную конструкцию и проверенную временем платформу от Toyota Land Cruiser. На втором месте расположился BMW X5 с оценкой 82, чей рядный шестицилиндровый двигатель B58 считается одним из лучших в классе. Также в топ вошли Lexus RX (81 балл), Acura MDX (75) и Porsche Cayenne (67).

© Lexus

Общая оценка Lexus GX опирается на репутацию предыдущих поколений, хотя актуальная версия оснащается битурбированным V6. BMW X5, выпускаемый с 2019 года, продемонстрировал стабильную механическую надёжность, хотя владельцам стоит быть внимательными к пневмоподвеске. Lexus RX после перехода на турбированные четырёхцилиндровые двигатели не выявил серьёзных системных проблем.

Acura MDX, несмотря на отдельные программные сбои, радует атмосферным V6, что идёт на пользу надёжности. Porsche Cayenne, высокотехнологичный и мощный, за счёт зрелости платформы избавился от ранних «детских болезней». В целом, зрелость конструкции и проверенные агрегаты остаются залогом долговечности в классе люксовых SUV.