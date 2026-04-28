Кубанские предприятия увеличили закупки российских авто

Бизнес-сообщество Краснодарского края за последние полгода продемонстрировало резкий рост интереса к российским маркам автомобилей, увеличив объемы их закупок на 22%. Согласно данным аналитиков электронной торговой площадки «ТендерПро»,на которые ссылается РБК, на фоне пересмотра ставок утилизационного сбора регион занимает уверенное третье место в общероссийском рейтинге, уступая лишь столичным агломерациям. Доля Кубани в общероссийском объеме тендеров на отечественные машины составила 4,1%. Статистика фиксирует фундаментальную трансформацию рынка: если в течение большей части 2025 года российские автомобили выбирали менее чем в половине случаев, то в последние шесть месяцев их доля в закупках подскочила до впечатляющих 65,7%.

Лидером корпоративных симпатий на юге России остается коммерческий транспорт «ГАЗель», на который приходится почти треть всех заказов. Следом по популярности идут внедорожники «УАЗ Патриот» и кроссоверы «Москвич 3», а замыкают топ предпочтений различные модели линейки Lada. Эксперты связывают такой «разворот» в сторону внутреннего рынка с изменением финансовой нагрузки на импорт, вызванным повышением утильсбора. При этом общая активность заказчиков на рынке демонстрирует признаки охлаждения — общее число сделок снизилось на четверть. В условиях дефицита ликвидности компании все чаще прибегают к защитным финансовым механизмам: количество запросов на отсрочку платежа при закупке техники выросло в полтора раза.

Напомним, что на 50% снизилось число выданных автокредитов на Кубани в январе 2026 года.