Hongqi планирует выпуск авто на заводе Stellantis в Испании

Китайский люксовый автопроизводитель Hongqi, дочернее предприятие государственного концерна FAW, ведёт переговоры с концерном Stellantis об организации сборки своих машин на заводе в испанской Сарагосе. В этих обсуждениях также участвует Leapmotor — компания, в которую обе стороны вложили средства и которая уже служит технологическим и промышленным мостом для зарубежной экспансии.

Если сделка состоится, Hongqi сможет отказаться от строительства собственного предприятия в Евросоюзе, что ускорит вывод продукции на рынок и сократит издержки. Площадка в Сарагосе уже адаптирована под выпуск моделей Leapmotor, что упрощает масштабирование производства. Этот шаг укладывается в стратегию бренда: к 2028 году планируется представить в Европе более 15 электрических и гибридных моделей, а также обеспечить присутствие как минимум в 25 странах.

Глобальная цель Hongqi — достичь ежегодных продаж в 1 миллион автомобилей, причём не менее 10% из них должны приходиться на экспорт. Локализация выпуска в Европе поможет минимизировать влияние пошлин и политических ограничений. Параллельно компания рассматривает альтернативные варианты, включая производство в Гонконге, однако окончательное решение ещё не принято.

Для Stellantis такое сотрудничество — часть более масштабной стратегии взаимодействия с китайскими автоконцернами. Ранее группа уже начала продвижение марок Leapmotor за пределами Китая и обсуждает совместные проекты на базе китайских платформ. Эта схема представляет собой новую модель расширения: китайские бренды всё чаще проникают в Европу не напрямую, а через партнёрства с локальными игроками, что ускоряет выход на рынок и усиливает конкуренцию в сфере электромобилей и гибридов.