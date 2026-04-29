В России начали собирать популярный кроссовер Changan

В РФ началось производство популярного кроссовера Changan. На калининградской сборочной площадке «Автотор» стартовала сборка китайских паркетников Uni-T. Производитель уже получил на модель соответствующее Одобрение типа транспортного средства, которое будет действовать до конца апреля 2027 года.

Размеры автомобиля составляют 4515 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1565 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2710 мм.

Под капотом вседорожника установлен 1,5-литровый турбомотор, выдающий 167 сил и 280 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Ранее в апреле Changan рассекретил новую версию популярного у россиян кроссовера. На стенде компании на Пекинском автосалоне был представлен CS75 Plus HEV. Новинка получила ряд внешних доработок, встроенную нейросеть и другие современные системы, а также гибридную силовую установку.