В Казахстане начались продажи новой марки бензина

В Казахстане начали продавать новое топливо - БИ-95. Это бензин с добавлением 8% биоэтанола, то есть этилового спирта, полученного из отходов глубокой переработки зерна. Хотя топливо сохраняет привычные характеристики, включая октановое число, оно способствует улучшению экологических показателей автомобиля.

Тесты показали, что при использовании БИ-95 выбросы мелкодисперсных частиц снижаются более чем на 70%, выбросы оксидов азота уменьшаются на 25%, а уровень парниковых газов снижается на 60-70%.

По данным Kolesa.kz, стоимость нового топлива составляет 315 тенге за литр (около 51,6 рубля), что немного дешевле традиционного бензина Аи-95.

Однако существует мнение, что производство биоэтанола, как экологически чистого топлива, может приводить к выделению в атмосферу большего количества вредных веществ, чем использование обычного ископаемого топлива.

Американские ученые утверждают, что замена традиционного бензина на этанол, произведенный из растительного сырья, в течение следующих 30 лет приведет к удвоению выбросов парниковых газов. Об этом сообщило издание Science.

Что касается вреда для машин, то для новых моделей этот вид топлива не представляет опасности. Однако старые автомобили, выпущенные до 2010 года, могут быть менее устойчивы к биоэтанолу. Недавно немецкие аналитики из DAT опубликовали список машин, которым противопоказана заправка спиртовым бензином.

