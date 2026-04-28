Geely EX5 Ultra получил новую батарею и увеличенный запас хода

Geely расширила линейку электрического кроссовера EX5, представив флагманскую версию Ultra. Главное отличие от предыдущих модификаций — увеличенная батарея: вместо прежних 60,2 кВт-ч установлен аккумулятор на 68,3 кВт-ч, что позволило довести запас хода до 451 километра.

При этом динамика незначительно ухудшилась: разгон до 100 км/ч теперь занимает 7,5 секунды — на полсекунды больше, чем у других версий. Причина в возросшем весе машины. Силовой агрегат остался прежним — передний электромотор на 215 л.с., но благодаря увеличенной мощности зарядки до 120 кВт время пополнения заряда с 10 до 80% по-прежнему составляет порядка 20 минут.

Кроме того, Ultra получил возможность буксировать прицеп массой до 750 кг — за это отвечает система Trailer Stability Assist. Из других особенностей — богатая комплектация: 15,4-дюймовый дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель, проекционный экран, аудиосистема с 16 динамиками, панорамная крыша и многофункциональные передние кресла. Продажи новинки уже стартовали, а первые поставки покупателям ожидаются в мае.