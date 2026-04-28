Американцы превратили купе Mazda MX-5 в Aston Martin

В США тюнеры переделали купе Mazda MX-5 в Aston Martin. Работа выполнена ателье Simpson Design из штата Вашингтон, машину выставили на аукционе Bring a Trailer, сообщает Carscoops.

Машина получила новый кузов с длинным капотом, широкой решеткой радиатора, утопленными фарами, многоспицевыми дисками и шильдиками британской марки. В салоне появились бежевые кресла, вставки под дерево и руль Nardi.

Под капотом стоит оригинальный 2,0-литровый бензиновый двигатель Mazda MZR мощностью 166 л.с. и 190 Н·м крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатый автомат.

Текущая ставка на торгах достигла $ 23,5 тыс. Это очень серьезные деньги для Mazda MX-5 третьего поколения (NC), отмечает Carscoops.

В основе проекта - купе Mazda MX-5 (Miata) 2007 года выпуска с пробегом 42 тыс. километров.

