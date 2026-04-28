Fiat 600e в особом дизайне стал служебным авто города Киото

Компания Stellantis Japan пополнила автопарк города Киото электрическим кроссовером Fiat 600e. Торжественная передача машины состоялась 24 апреля в муниципалитете, и событие приурочили к двум юбилеям: 60-летию побратимства Киото и Флоренции, а также 160-летию дипломатических отношений между Италией и Японией. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Автомобиль предоставлен в версии Fiat 600e La Prima — это компактный электрический SUV с аккумулятором на 54 кВт·ч, что позволяет проезжать до 493 километров по европейскому циклу WLTC. Модель оснащена возможностью как обычной, так и быстрой зарядки, а её тихий ход и городские габариты делают её отличным вариантом для служебных нужд.

Электромобиль получил уникальное оформление под названием «Miyako Shiraji ni Nami». Белый цвет кузова выбран как символ чистоты и новых начинаний, а волнообразный орнамент отражает способность Киото сохранять традиции, одновременно адаптируясь к переменам. На корме размещён логотип городской программы по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Для Stellantis эта поставка — не просто имиджевый шаг, а элемент стратегии продвижения электротранспорта в Японии. Киото, в свою очередь, укрепляет свою репутацию одного из первых японских городов, последовательно реализующих политику борьбы с изменением климата.