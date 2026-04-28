В Крыму начался капремонт участка трассы Р-280

В Крыму стартовали масштабные работы по модернизации трассы Р-280 "Новороссия" - начался капитальный ремонт 15-километрового участка от пункта пропуска "Джанкой" до села Медведевка (с 494-го по 509-й километр). Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает "Крымская газета".

По словам министра транспорта республики Арсения Козловского, состояние отрезка настолько плохое, что фактически речь идет о полной реконструкции. В рамках проекта дорогу расширят с двух до четырех полос, установят барьерное ограждение и повысят разрешенную скорость до 120 километров в час. При этом движение на трассе не перекрывают: сначала вдоль существующей дороги построят две новые полосы, затем перенаправят на них транспортный поток, после чего продолжат модернизацию. Асфальтобетон, используемый при работах, устойчив к экстремальным температурам - от -22 до +64 градусов, как и покрытие на трассе "Таврида".

Трасса Р-280 играет важную роль: она соединяет Крым с новыми регионами и обеспечивает доступ к портам Черного и Азовского морей, а также связь с Мариуполем и Мелитополем. Кроме того, капремонт участка от Джанкоя до Симферополя вошел в план скоростного маршрута "Азовское кольцо".

Параллельно, с опережением графика, идет строительство новой дороги Симферополь - Ялта. Сейчас занимаются расширением участка от села Перевального в сторону Алушты - он готов уже на 80%. Обход Алушты выполнен примерно на 80 - 83%, его планируют запустить в начале октября текущего года.

На отрезке от Алушты до Ялты активное строительство сосредоточено между Алуштой и международным детским центром "Артек". Участок от Артека до Ялты планируют сдать не позднее июля, чтобы обеспечить свободное движение транспорта в разгар курортного сезона, а полностью завершить работы - в 2027 году.

Еще один важный проект - съезд с трассы "Таврида" на Судак (дорога от Льговского до Грушевки). Его первый участок планируют открыть уже в июле, сейчас его готовность составляет около 87%. На втором участке, от Грушевки в сторону Судака, ведутся вырубка насаждений и отсыпка дорожного полотна. Завершение работ также запланировано на 2027 год.

Дополнительно в рамках мер по снижению аварийности до начала лета трассу "Таврида" на участке от Керчи до Симферополя полностью обеспечат освещением. Аналогичные решения будут заложены и в будущие проекты - в том числе на Южном берегу Крыма. Уже принятые меры, включая установку ограничительных знаков, мигающих желтых светофоров и обозначение пешеходных переходов, позволили сократить число ДТП на дорогах республики. Глава региона держит эти вопросы на личном контроле, ориентируясь в том числе на обращения жителей.

Ранее "РГ" писала про "Азовское транспортное кольцо". Это масштабный инфраструктурный проект, предусматривающий создание кольцевой автодороги вокруг Азовского моря. Он объединит ключевые трассы юга России, включая М‑4 "Дон", Р‑280 "Новороссия" и А‑291 "Таврида", и свяжет Ростов‑на‑Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Керчь, Краснодар и другие города.

Протяженность кольца составит почти полторы тысячи километров, а общая стоимость проекта оценивается в 500 - 600 миллиардов рублей. Завершить строительство планируют к 2030 году - это позволит втрое увеличить пропускную способность южных дорог и сократить время в пути вокруг моря на пять часов. Трасса Р‑280 "Новороссия" (более 630 километров) - один из ключевых участков кольца. Она проходит от Ростова‑на‑Дону до Симферополя через новые регионы.