Volkswagen ID.3 стал самым распространенным электромобилем в Германии

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 стал самым популярным электромобилем в Германии, обогнав Tesla Model Y: на начало 2026 года на дорогах страны зарегистрировано более 116 тысяч таких машин. Ещё недавно лидерство удерживал американский кроссовер с показателем около 106 тысяч единиц, однако теперь ситуация кардинально изменилась. Обе модели первыми среди электрокаров преодолели рубеж в 100 тысяч регистраций. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

При этом линейка Volkswagen ID.4 и ID.5 также приближается к заветной отметке. В то же время электромобили всё ещё уступают традиционным авто: всего в Германии насчитывается около двух миллионов электрокаров, тогда как один только Volkswagen Golf превышает три миллиона. Эта смена лидера указывает на то, что европейские производители укрепляют свои позиции и всё успешнее конкурируют с Tesla, адаптируясь к новым условиям рынка.

Успех ID.3 говорит о серьёзных переменах: локальные бренды стали предлагать массовые электромобили, способные составить конкуренцию американскому производителю. Прогнозируется, что в ближайшее время к числу лидеров может присоединиться и другая модель Volkswagen.