В Пекине показали кабриолет с внешностью Lamborghini и ценой Toyota

Denza представила 1000-сильный кабриолет Z c дизайном от экс-главы Audi. Премьера состоялась на Пекинском автосалоне. Машина будет предлагаться сначала на европейском рынке, сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Denza Z будет выпускаться в трех версиях: купе, кабриолет и для трека. Кабриолет получил мягкую складную крышу из ткани, четыре полноценных кресла в салоне и элегантные бамперы. Дизайн разработан под руководством бывшего шефа стиля Audi Вольфганга Эггера. Внешне машина напоминает модели Lamborghini.

Технические характеристики впечатляют: три электромотора выдают около 1000 л.с. (746 кВт). Полноприводный автомобиль оснащен электромагнитной подвеской DiSus-M, новейшим комплексом помощи водителю «Око Бога» и батареей с поддержкой сверхбыстрой зарядки BYD.

Интересно, что Denza нацелена в первую очередь на экспортные рынки — Европу и другие страны, а уже затем на Китай. Предварительная цена в Китае составит 400−500 тыс. юаней (примерно 5 млн рублей, что соответствует цене Toyota Camry). Это значительно дешевле конкурентов: Maserati GranCabrio в Китае стоит от 2,44 млн юаней (около 28 млн рублей).

После дебюта в Пекине кабриолет Denza Z покажут на фестивале скорости в Гудвуде.