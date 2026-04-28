В РФ появилась возможность купить Geely Coolray за 1,5 млн рублей

В продажу пошли кроссоверы Geely Coolray стоимостью 1,5 млн рублей. Компании, занимающиеся поставками автомобилей по каналам параллельного импорта, наладили поставки кроссоверов Geely Coolray 2026 года выпуска. В КНР модель продаётся под именем Geely Bin Yue Super. Как стало известно журналу Motor, с механической коробкой передач машину реально приобрести за 1,5 млн рублей.

В базовой версии имеются передние подушки безопасности, система стабилизации, круиз-контроль, отделка салона экокожей, простой кондиционер и камера заднего вида.

С клиноременным вариатором и более богатым набором оборудования автомобиль стоит 1,6 млн рублей, а флагманский вариант (с люком, бесключевым доступом и другими опциями) предлагается за 1,7 млн рублей.

Модель предлагает четырёхцилиндровый 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 126 л.с., 7-ступенчатый преселективный «робот» и передний привод.

Осенью прошлого года продажи модели были фактически свернуты, но сейчас Geely вывела на рынок России обновлённый кроссовер Coolray вопреки слухам об уходе марки.

Важно уточнить, что официально на российском рынке представлена турбированная модификация Geely Coolray, укомплектованная турбомотором объёмом 1,5 литра.

