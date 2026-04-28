АвтоВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ настаивают на новых правилах оценки локализации

© Реальное время

Крупнейшие отечественные автоконцерны — АвтоВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ — выступили с инициативой пересмотреть действующую систему начисления баллов локализации автомобилей.

Соответствующее обращение направлено первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, сообщают "Ведомости".

По мнению производителей, сейчас некоторые компании, особенно те, что собирают китайские авто, получают льготы от государства, хотя на самом деле мало что производят в России.

Заводы предлагают ужесточить правила: увеличить максимальные баллы за разработку новых моделей и учитывать реальные вложения в производство. Если компания тратит меньше 700 миллионов рублей на разработки, она получит меньше льгот.

В Минпромторге уже изучают это предложение. Ведомство планирует обсудить изменения с экспертами отрасли. Главная задача — сделать так, чтобы господдержка действительно помогала развивать российское автопроизводство.

Напомним, что в России появится новая техника для лесозаготовок производства КАМАЗа.