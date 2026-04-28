В России на треть упали продажи автомобилей УАЗ

«Автостат»: продажи автомобилей УАЗ в России упали на 31%. По данным агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», всего за три месяца было реализовано 3,4 тыс. новых автомобиля Ульяновского автозавода.

Отмечается, что наибольший объем продаж пришелся на семейство коммерческих машин СГР — 1,3 тыс экземпляров, что на 38% ниже показателей января — марта 2025 года.

Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» выбрали 878 покупателей (минус 26%), легкий грузовик «Профи» разошелся тиражом 628 штук (минус 23%), «Пикап» — 510 штук (минус 25%).

Замыкает пятерку лидеров внедорожник «Хантер» с результатом 54 шт. и падением на 31%. Таким образом, все ключевые модели УАЗа показали двузначное снижение, а общий результат оказался почти на треть хуже, чем год назад.