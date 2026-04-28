Лед растаял: BMW iX3 покорил 1000 км в рекордный срок

Электромобиль BMW iX3 установил впечатляющий рекорд дальности, проехав ровно 1000 километров всего за 8 часов 55 минут. Тест проводился в зимних условиях при околонулевой температуре, что говорит о высоких адаптационных способностях машины. Испытуемый автомобиль был оснащён 21-дюймовыми колёсами, а официальный запас хода по циклу WLTP составляет 782 км.

Достигнутый результат оказался заметно лучше, чем у многих современных конкурентов, среди которых особо выделялся Mercedes-Benz EQS 450+. Эксперты связывают это с удачным сочетанием большой ёмкости аккумуляторной батареи, быстрой зарядкой и высокой эффективностью силовой установки. Успех iX3 порождает большие ожидания по поводу будущего компактного электрического хэтчбека BMW i3 NA0, который, как предполагается, получит улучшенную аэродинамику и увеличенный официальный запас хода по стандарту WLTP.