Внедорожник GMC Yukon получил расширенный набор режимов езды

Новый GMC Yukon 2026 года оснащается расширенным набором режимов движения, которые адаптируют поведение автомобиля под различные дорожные условия и стили вождения. Это сделано для повышения комфорта, безопасности и проходимости большого внедорожника.

Для повседневной эксплуатации предназначен Normal Mode, обеспечивающий сбалансированные характеристики для города и трассы. Любители динамичной езды могут включить Sport Mode, где трансмиссия дольше держит передачи, а рулевое управление становится отзывчивее.

В зимних условиях помогает Snow/Ice Mode, снижающий чувствительность акселератора и предотвращающий пробуксовку. Для бездорожья имеется Off-Road Mode с изменяемым клиренсом и настройками стабилизации, а также Terrain Mode, который точно дозирует тягу на низких скоростях для преодоления сложных участков.

При перевозке грузов или буксировке используется Tow/Haul Mode, оптимизирующий работу коробки передач и включающий торможение двигателем на спусках. Таким образом, электроника превращает Yukon в универсальное средство передвижения — от семейного автомобиля до полноценного внедорожника.