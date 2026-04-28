Opel представил линейку GSE на Electrified Horizon

На мероприятии Electrified Horizon, прошедшем 2 мая рядом с аэропортом Лейпциг/Галле, компания Opel представила обновленную линейку GSE, сделав акцент на электрических моделях с высокими динамическими характеристиками и гоночных технологиях. Среди главных премьер оказались Opel Mokka GSE и его раллийная версия Mokka GSE Rally, причем последняя оснащена силовой установкой мощностью 207 кВт (281 л.с.) и крутящим моментом 345 Нм, что соответствует стандартам категории Rally4. Серийный Opel Mokka GSE, созданный на основе гоночных разработок, развивает скорость до 200 км/ч и стал самым быстрым электромобилем в истории марки.

Помимо этого, на выставке показали уникальные проекты: Opel Manta GSe, сочетающий ретро-дизайн с современным электрическим приводом и светодиодной панелью Pixel Vizor, а также концепт Rocks e-XTREME — компактный двухместный электрический внедорожник. Также был продемонстрирован прототип Opel Corsa GSE, который выйдет в этом году и станет новой топ-версией модели.

Мероприятие подтвердило стратегию бренда по развитию спортивных электромобилей, ориентированных на сочетание динамики и повседневного использования в сегменте новых авто 2026 года.