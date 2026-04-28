Tesla отзывает Cybertruck: дефект тормозов грозит потерей колес на ходу

Tesla приняла решение отозвать партию электрических пикапов Cybertruck, оснащённых стальными 18-дюймовыми колёсами, установленными на заводе. Причиной стал дефект в тормозных дисках: в области отверстий под шпильки могут образовываться трещины, которые способны привести к отделению колёсного крепления при интенсивных нагрузках. Это повышает риск потери управления, хотя реальных аварий, связанных с данной неисправностью, пока не зафиксировано. Под отзыв попадают машины, сошедшие с конвейера с 21 марта 2024 года по 25 ноября 2025 года.

Производитель запустил расследование ещё в августе 2025 года после внутреннего анализа — были выявлены единичные случаи растрескивания дисков, однако фактов поломки креплений не обнаружилось. Параллельно Tesla дорабатывала конструкцию: меняла покрытие гаек, но из-за ошибки в системе управления изменениями внедрение обновлённых деталей затянулось. В итоге завод зафиксировал три гарантийных обращения, связанных с этим дефектом, но ни одного инцидента на дорогах.

В рамках сервисной кампании владельцам бесплатно заменят тормозные диски, ступицы и гайки на новые компоненты с усиленной геометрией. Уведомления дилерам были разосланы 24 апреля 2026 года, а письма собственникам поступят до 20 июня. Ранее в СМИ также сообщалось, что почти пятая часть всех Cybertruck выкупается компаниями, связанными с Илоном Маском, что подчёркивает необычную структуру спроса на модель.