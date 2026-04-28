Porsche не исключает переход 911 GT3 на турбонаддув

Спортивная версия Porsche 911 GT3 в обозримом будущем рискует лишиться атмосферного двигателя — руководство компании допускает переход на турбонаддув. Причиной служат экологические нормы Евросоюза: к 2030 году выбросы CO₂ должны сократиться на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, а к 2035 году — на 90%. По словам главы подразделения GT Андреаса Пройнингера, 4,0-литровый оппозитный мотор может оставаться актуальным в Европе лишь несколько лет.

В США, где требования к выхлопам мягче, Porsche могла бы дольше сохранить текущий агрегат. Однако разрабатывать отдельные версии для разных рынков компания считает невыгодным из-за высокой стоимости.

При этом производитель намерен держать двигатель внутреннего сгорания в модели 911 дольше, чем в других своих автомобилях. Полностью электрическая версия 911 в ближайшие годы не появится. Такой вектор развития показывает, что даже классические спортивные машины 2026 года вынуждены подстраиваться под новые экологические реалии.