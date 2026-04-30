Почти новый Toyota Land Cruiser 80 после гаражного хранения продают в России

На рынке подержанных внедорожников старше 30 лет редко можно найти автомобили с понятной историей и небольшим пробегом. Поэтому каждый новый такой экземпляр вызывает интерес у истинных ценителей.

Один из таких раритетов выставил на продажу владелец Toyota Land Cruiser 1995 года из Красноярского края. По его словам, машина всю жизнь находилась в руках одной семьи с момента ввоза из Японии.

Цена в 9 850 000 рублей может отпугнуть среднестатистического клиента, так как за аналогичную сумму можно приобрести автомобиль той же марки, но более свежий. Однако для ярых фанатов старых классических японских внедорожников именно такой образец станет вожделенной покупкой.

Легендарная надежность, дизельный двигатель объемом 4,2 литра и мощностью 170 л.с., классический "автомат" и полный привод делают этот Land Cruiser отличным автомобилем выходного дня и прекрасным дополнением частной коллекции.

Перед продажей автомобиль прошел необходимые проверки. Хозяин готов отправить машину в любой регион России, однако предупреждает, что предложения ниже указанной в объявлении суммы ему не интересны.

