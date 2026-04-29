Venuum превратил Rolls-Royce Spectre в брутальное купе Shadow V2

Тюнинговое ателье Venuum представило свою версию электрического купе Rolls-Royce Spectre, получившую название Shadow V2. Автомобиль кардинально изменил облик, превратившись из классического роскошного электрокара в агрессивный и брутальный аппарат, напоминающий суперкары из комиксов.

© Venuum

speedme.ru

Кузов Spectre получил расширенные арки колёс, видоизменённый капот, новый передний сплиттер и массивные боковые юбки. Все детали выполнены таким образом, что кажутся заводскими, хотя на самом деле являются индивидуальными разработками. Заднюю часть дополнили диффузор и аккуратный спойлер типа ducktail. Цветовая гамма построена на контрасте: матовый чёрный верх сочетается с глянцевыми элементами снизу, логотипы затемнены, а колёса обуты в шины Pirelli с эксклюзивными центральными колпаками. В итоге автомобиль смотрится дерзко и мрачно по сравнению с оригиналом.

Технически машина почти не изменилась. Базовая версия Spectre развивает 575 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, а модификация Black Badge — 659 л.с. и 1075 Нм. Разгон до сотни составляет от 4,5 до 4,2 секунды. Скорее всего, Venuum оставил стандартную силовую установку без доработок. Таким образом, Spectre Shadow V2 — это не стремление к скорости, а акцент на образе. Проект демонстрирует, что даже самый традиционный электромобиль класса люкс может превратиться в провокационный автомобиль для совсем другой целевой аудитории.