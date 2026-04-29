Corvette ZR1 и ZR1X остались без электрохромной крыши

Для купе Chevrolet Corvette ZR1 и ZR1X 2026 года больше нельзя заказать электрохромную крышу. General Motors приняла решение остановить приём заявок на эту опцию, которая обеспечивала смену степени затемнения стеклянной панели одним нажатием.

Ранее предлагавшаяся за 3–3,5 тысячи долларов опция включала три режима прозрачности, что позволяло регулировать освещение в салоне. Конструктивно это была цельная съёмная панель типа тарга, встроенная в карбоновую основу, но из-за более высокого веса и сложной проводки она подходила только для указанных версий Corvette.

Причиной отказа от функции стали трудности с поставками необходимых компонентов. В обновлённом руководстве по заказам опция значится как недоступная, однако остаётся неясным, является ли это временной мерой. В качестве альтернативы GM предлагает стандартную окрашенную крышу либо прозрачную съёмную панель за 2 350 долларов.

Кроме того, автопроизводитель запустил лимитированный пакет Stars & Steel Limited Edition стоимостью 9 995 долларов. Он включает декоративные элементы в стиле американского флага, красные тормозные суппорты и особые детали интерьера. Таких машин планируется выпустить всего 250 штук.