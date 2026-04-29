Мотоциклистов Москвы предупредили о крупном штрафе. В преддверии наступления тепла и выезда на дороги мотоциклистов в столичном департаменте транспорта напомнили, что инспекторы МАДИ усилят контроль за соблюдением водителями двухколёсного транспорта правил стоянки и остановки.

В ведомстве подчеркнули, что за неправильную парковку водителей ожидает штраф в размере 4 500 рублей.

«Традиционно усиливаем контроль за мотоциклистами с началом сезона. Нарушение правил парковки создаёт помехи для других участников движения, в том числе для пешеходов. Призываем всех водителей мотоциклов соблюдать порядок и безопасность на дорогах Москвы», — отметил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Ранее россиянам назвали самое выгодное время для покупки мотоцикла. В столичный регион в начале апреля пришло долгожданное тепло, из-за чего на дорогах появились первые мотоциклисты, а многие граждане задумались о приобретении двухколёсной техники.