AutoBild назвал лучшие автомобильные бренды 2026 года

Мировой автомобильный рынок претерпевает кардинальные изменения, и новый рейтинг AutoBild «Лучшие бренды 2025/2026» это наглядно демонстрирует. Впервые за многие годы первое место в общем зачете занял не немецкий автопроизводитель — его возглавил южнокорейский Genesis, опередив таких гигантов, как Porsche и BMW. Однако именно BMW получила рекордное количество наград — 25 побед в различных категориях, что подтверждает её сильные позиции в области качества и технологий.

© bmw

Особенно успешно BMW проявила себя в сегментах среднего и бизнес-класса, а также среди SUV. Вместе с тем структура рынка заметно меняется: премиум-сегмент, который раньше был почти полностью занят немецкими марками, теперь сталкивается с растущей конкуренцией со стороны азиатских брендов. Китайские компании Xpeng, Nio, BYD и Leapmotor значительно усилили свои позиции, особенно в категориях электромобилей и по показателю «цена-качество».

В массовом сегменте ситуация также становится более разнообразной. Так, Hyundai и Toyota лидируют в бюджетных классах, Skoda уверенно держится в компактном сегменте, а Dacia выигрывает по доступности цены. Рынок электромобилей примечателен тем, что Xpeng опередила Tesla и BYD по восприятию технологий, в то время как BMW сохраняет прочные позиции в гибридных и альтернативных силовых установках, демонстрируя гибкость своей стратегии.

Рейтинг четко показывает, что автомобильный рынок больше не является «немецким клубом». Китайские и корейские производители уже не просто догоняют, а конкурируют на равных, особенно в электрическую эпоху. Если эта тенденция сохранится, борьба за лидерство в ближайшие годы станет еще более интенсивной.