Люксовый автомобиль Романа Абрамовича продают в Нижнем Новгороде

Несколько премиальных автомобилей продают в Нижнем Новгороде. Соответствующее объявление появилось на портале Авито. Среди них — внедорожник Cadillac Escalade 2024 года выпуска, оборудованный мультимедийной системой с изогнутой OLED-панелью и аудиосистемой AKG на 36 динамиков, отделкой полуанилиновой кожей и алькантарой. Пробег авто составляет 28 тысяч км, а его стоимость — 16,6 млн рублей.

© Нижегородская правда

Отмечается, что автомобиль ранее принадлежал российскому предпринимателю-миллиардеру Роману Абрамовичу.

Также на сайте опубликовали объявление со спорткаром Porsche 911 Turbo S 2022 года и пробегом всего 873 км. Будущему владельцу его готовы отдать за 32,6 млн рублей. Салон перешит с использованием алькантары в фирменном цвете Tiffany.

За 30 млн рублей продается внедорожник Toyota Land Cruiser, выпущенный в 2026 году. Он оснащён бронированием класса BR4: защита охватывает ключевые элементы кузова и салона, включая стекла и внутренние перегородки.

