Dacia тестирует гибридный Sandero

Румынский автопроизводитель Dacia начал дорожные испытания гибридной версии модели Sandero. Прототип нового Sandero Hybrid был запечатлён на общественных трассах, что указывает на скорый выход самозаряжаемой гибридной модификации (HEV). Об этом сообщает издание 32cars.ru.

До сих пор третье поколение Sandero, даже после рестайлинга, не имело электрифицированных версий. Теперь же Dacia готовит конкурента таким бюджетным гибридам, как MG3. Внешне тестовый автомобиль почти идентичен стандартному Sandero, основные отличия скрыты под кузовом — там заметна защита аккумуляторной батареи, которая установлена так, чтобы не сокращать объём багажного отделения.

Силовая установка для гибрида позаимствована у модели Jogger. В её основе лежит бензиновый двигатель 1.8 TCe, дополненный электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 1,4 кВт·ч. Совокупная мощность системы достигает 155 лошадиных сил, что позволяет автомобилю передвигаться на электротяге на малых скоростях и на короткие расстояния.

Официальная премьера новинки ожидается до конца текущего года, а старт продаж намечен на первую половину 2027-го. На фоне растущего спроса на доступные и экономичные автомобили выпуск гибридного Sandero способен укрепить позиции Dacia в бюджетном сегменте.