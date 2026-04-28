Китайский бренд Dreame создал электромобиль с ракетами

Motor.ru

Новейший концепт электромобиля от китайской компании Dreame (известной своими роботами-пылесосами) оснащён ракетными ускорителями, рулевым управлением по проводам и твердотельными аккумуляторами. Примечательно, что Dreame ещё не выпустила свой первый серийный автомобиль, но уже обсуждает будущие проекты, которые могут включать ракетные двигатели. Об этом сообщает Carscoops.

Но по сравнению с серийным четырехдверным седаном, по форме напоминающим суперкар, задняя часть этого автомобиля выглядит совсем иначе. Именно там расположены пара ракетных ускорителей, которые, по заявлению производителя, позволяют концепту разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 0,9 секунды.

