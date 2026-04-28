Мотоцикл-паровоз стал вторым по скорости байком во всём мире

Force of Nature («Сила природы») создан британским инженером-самоучкой Грэмом Сайксом из Северного Йоркшира. Нынешняя — пятая по счёту — итерация байка отличается удлинённой колёсной базой, улучшенной системой нагрева воды и оптимизированной посадкой.

© Motor.ru

На специальном мероприятии Festival of Power на трассе Санта Под в британской деревне Подингтон в графстве Бедфордшир мотоцикл Force of Nature попытался установить рекорд скорости.

402 метра дистанции байк на паровой тяге преодолел за 5,503 секунды, в финале набрав скорость 311 км/ч при ускорении до 100 км/ч за 0,7−0,8 с — лучший результат числится только за реактивным мотоциклом.

На отрезке 1/8 мили (201 м) «Сила природы» разогналась до 338 км/ч, а время проезда составило 3,258 с. Как отмечают организаторы заезда, на старте пилот испытывал перегрузки до 6g.

Машина оснащена 120-литровым баком, в котором дистилированная вода разогревается до 260°C при помощи горелки на очищенном керосине. Наружу вода, мгновенно становясь паром, выбрасывается через сопла.