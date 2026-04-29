Почему экологичные водоробусы не скоро появятся на дорогах страны

В Набережных Челнах в рамках съезда "Вода России" прошла выставка разработок и технологий в сфере экологии. Одним из центральных экспонатов стал пассажирский водоробус от КамАЗа. Но несмотря на свою экологичность транспортные средства на новом топливе еще не скоро появятся на дорогах страны. Корреспондент "РГ" узнал почему.

Водоробусы электробусам не конкуренты

Автогигант продвигает свою модель на новом для нашей страны топливе уже не первый год. Впервые водородный КамАЗ-6290 был представлен в 2021 году на подмосковной выставке Comtrans. Автобус был создан на базе электробуса КамАЗ-6282 и имел запас хода 250 км, мощность энергоустановки не менее 45 кВт, пассажировместимость 80 человек (33 сидячих места). Планировалось провести испытания в Москве в 2022-2023 годах, но они так и не привели к запуску автобуса в регулярную эксплуатацию.

Сейчас данная модель постоянно модернизируется. К примеру, на выставке показали водоробус с запасом хода уже не в 250, а в 400 километров, что делает большую конкуренцию тем же электробусам этого же производителя.

- Водоробусы электробусам не конкуренты, - говорит Марат Салахутдинов, начальник отдела энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия. - Если мощность заряда автомобильного аккумулятора ограничена, то тут электричество вырабатывается прямо на борту транспортного средства. На его крыше расположены водородные баллоны. Внутри водоробуса стоит специальная энергоустановка, куда попадает водород и кислород, который забирается из окружающей атмосферы. Происходит реакция, благодаря которой вырабатывается электрическая энергия. И эта энергия накапливается в специальной буферной батарее. Оттуда и происходит передача на энергетические мосты, обогрев салона и т. п.

В данном случае в качестве выхлопа "из трубы" выходят пар и вода. При этом сейчас китайцы сертифицируют воду, которая получается в результате этого распада, как питьевую.

Но, как выяснилось, сегодня водородные автобусы не ездят по дорогам России. Это экспериментальное направление для самого завода. В настоящее время данные транспортные средства проходят исследовательские испытания, нарабатывается опыт, чтобы улучшить аппарат.

- Сегодня рассматриваются различные пилотные проекты на уровне государства, где можно было бы использовать эту технику, - отмечает Марат Салахутдинов. - Например, для той же Арктики, где подвоз большого количества обычного топлива требует затрат. Либо это заповедники, где нельзя использовать выхлопной газ. И если мы говорим, что электрический транспорт больше всего предназначен для города, то водородный - это история, когда нам нужно доехать от города до аэропорта и обратно, из Набережных Челнов и до Казани. То есть водоробусы подойдут и для пригородных перевозок, и между городами. Но есть определенные нюансы.

Перспективная наработка

Татарстан попал в уникальную ситуацию. При наличии собственного автогиганта, производящего электробусы, по городам эта современная техника почему-то не ездит. Ну, казалось бы, КамАЗ на территории: чего уж, со своим предприятием про лизинг договориться несложно будет, тем более через какие-нибудь госпрограммы в рамках очередного нацпроекта. Но нет.

Не то что в Набережных Челнах - даже в Казани их нет. Причина проста. Электробусы в два, а в некоторых случаях и в три раза дороже обычного дизельного аппарата. Причем пока еще непонятно, как новинка покажет себя в ходе эксплуатации.

Сейчас основным бенефициаром для КамАЗа в плане электробусов стала Москва. Там по городу ездит больше двух с половиной тысяч машин, и переход на экологичный вид транспорта является частью новой транспортной реформы столицы. Денег у Москвы гораздо больше, чем у любого другого мегаполиса, поэтому можно себе позволить подобные закупки. Остальные города средства скрупулезно считают.

- В настоящее время в Казани электробусы на городских маршрутах пассажирского транспорта не эксплуатируются, хотя город и заинтересован в таком виде транспорта, - заявили корреспонденту "РГ" в мэрии Казани. - Основными преимуществами электробуса являются его экологичность, бесшумность и высокий уровень комфорта. Он не нуждается в контактной сети и рельсах, поэтому более мобилен.

Но в администрации отмечают, что мало просто купить электробус. Нужны еще и оборудование электрозарядной инфраструктуры, коммуникации и квалифицированные кадры.

Все смотрят на цену

Стоимость одного электробуса значительно превышает цену троллейбуса, который использует ту же электроэнергию. Пока решение о массовой закупке электробусов в столице Татарстана не принято.

То же самое и с водоробусом. Только тут цена еще выше.

- Опытные образцы всегда довольно дорогие, - уверяет Марат Салахутдинов. - Если говорить про дальнейшее масштабирование, то есть когда водоробусов будет столько же, сколько электробусов, то они будут практически равны по стоимости.

Другая проблема - количество водородных заправок в стране можно буквально пересчитать по пальцам.

На КамАЗе и не скрывают, что водоробусы для автогиганта на данный момент являются просто перспективными наработками.

- Пока это для нас новый вид топлива, под него не разработана инфраструктура и отсутствует законодательная база, над которой мы работаем, - отмечает Марат Салахутдинов. - Когда говоришь "водород", люди сразу с недоверием относятся к безопасности процесса. От этого мы пока никуда не можем деться.

Сегодня в мире действует более 5600 автобусов на водороде, большинство из них - в Китае. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в развитии этого сегмента благодаря технологическим достижениям и правительственным инициативам. Решит ли в эту гонку ввязаться КамАЗ, по всей видимости, увидим в ближайшее время.