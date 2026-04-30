У кроссовера Hyundai Ioniq 9 Calligraphy появилась «затемненная» спецверсия

Особенный вариант электрического SUV с прибавкой Black Ink к названию появится на американском рынке летом 2026 года.

Корейская марка представила большой кроссовер Hyundai Ioniq 9 с полностью электрической «начинкой» в ноябре 2024 года в ходе автосалона в Лос-Анджелесе. Напомним, в его основу лёг концепт Hyundai Seven, который был показан ещё в 2021-м. Для этой модели одним из главных рынков стали Штаты, и именно здесь компания решила представить новую спецверсию этого SUV.

В основу особенного «затемнённого» исполнения с прибавкой Black Ink легла топ-версия Hyundai Ioniq 9 Calligraphy. У такой модели есть ряд отличий во внешности: чёрные элементы на переднем и заднем бамперах, аналогичного цвета логотип марки на кромке капота, а также рейлинги на крыше, рамка бокового остекления, а также эксклюзивные чёрные 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски, дизайн которых напоминает турбину двигателя самолёта.

Максимально «затемнённый» вариант Hyundai Ioniq 9 Calligraphy Black Ink можно получить, если заказать его в кузове, окрашенном в чёрный цвет Abyss Black Pearl (как на предоставленных снимках). Салон отделан материалом H-Tex чёрного цвета, кресла получили обивку с необычным рисунком, а потолок – обивку из «экозамши». Первый и второй ряд кресел получили подогрев и вентиляцию, для третьего ряда предусмотрен только подогрев.

Спецверсия имеет цифровое салонное зеркало заднего вида, панорамную стеклянную крышу, устройство для беспроводной зарядки смартфона, обогрев руля, электропривод багажной двери, акустическую систему Bose с 14 динамиками. На передней панели установлено большое горизонтальное изогнутое табло, объединяющее в себе виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого экрана – 12,3 дюйма).

У спецверсии Hyundai Ioniq 9 Calligraphy Black Ink стандартная полностью электрическая техника, которая положена топовому полноприводному исполнению модели. Речь идёт о двухмоторной силовой установке, совокупная отдача которой равна 428 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. В состав системы также входит тяговая батарея ёмкостью 110,3 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у такого кроссовера составляет 501 км.

Известно, что Ioniq 9 Calligraphy Black Ink поступит в дилерские центры в США грядущим летом, стоимость этой спецверсии будет обнародована ближе к старту продаж. Очевидно, такой вариант окажется дороже по сравнению с «обычным» нынешним Hyundai Ioniq 9 Calligraphy. Его цена на американском рынке на сегодняшний день составляет 74 990 долларов, что эквивалентно примерно 5,6 млн рублей по текущему курсу.

Тем временем, совсем недавно корейская марка представила серийный однообъёмник Hyundai Ioniq V, который предназначен для Китая. Новинка дебютировала в рамках Пекинского автосалона, её производство будет налажено на мощностях СП Beijing Hyundai.