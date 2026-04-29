Доля BMW с системой полного привода xDrive достигла 60%

В первом квартале 2026 года доля автомобилей BMW с системой полного привода xDrive, зарегистрированных в Германии, превысила 60%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 54,9%. Рост популярности полного привода у баварского бренда подтверждается и данными за более ранние периоды: в 2009 году лишь 14,9% проданных машин оснащались xDrive.

Компания последовательно продвигает эту опцию, особенно в премиальных сериях. Например, текущая версия 7 серии выпускается исключительно с xDrive. У конкурентов ситуация иная: доля полноприводных Audi с системой Quattro — 49,5%, а отставание от BMW составило почти 10 000 проданных автомобилей за квартал. Показатель Mercedes с системой 4Matic — 44,7%. Высокие результаты BMW объясняются во многом успехом кроссоверов серии X — 80% из них оснащены xDrive. Даже среди седанов и купе доля полного привода достигает 41,9%. Таким образом, тренд на полный привод продолжает набирать обороты, и BMW уверенно лидирует среди немецких премиальных брендов.