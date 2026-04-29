Под Новосибирском продают уникальный Chevrolet Chevelle 1970 года

На одной из торговых площадок Бердска появилось объявление о продаже настоящего американского мускул-кара — Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска. Владелец оценил этот раритетный автомобиль в 15 миллионов рублей. По документам, у машины был всего один хозяин, а пробег составляет всего 5 000 километров.

Изначально под капотом этого классического купе находился бензиновый атмосферный двигатель объёмом 7,4 литра мощностью 456 лошадиных сил. Однако нынешний владелец не просто сохранил автомобиль, а провёл его глубокую модернизацию. В ходе реставрации машина была полностью разобрана, перекрашена и покрыта защитной бронеплёнкой. Оригинальный мотор заменили на современный блок Dart, расточенный до объёма 509 кубических дюймов, с усиленной поршневой группой и шатунами Manley. Для управления возросшей мощностью установили новую автоматическую коробку передач TH400, доставленную из США. Также была модернизирована система охлаждения (два вентилятора SPAL) и установлена кастомная выхлопная система с прямыми коллекторами.

Chevrolet Chevelle — это культовая модель эпохи «muscle cars», выпускавшаяся с 1964 по 1977 год. Автомобиль, о котором идёт речь, сошёл с конвейера в 1970 году — в самый пик популярности мощных купе. В то время такие машины были символом свободы, скорости и американской мечты. Многие экземпляры тех лет были либо утрачены, либо переделаны до неузнаваемости, поэтому сохранившийся в отличном состоянии автомобиль с такой глубокой, но уважительной модернизацией представляет особую ценность для коллекционеров.