В Узбекистане начались распродажи Chevrolet Damas

Компания UzAuto объявила о скидках на коммерческое семейство Chevrolet Damas. Размер дисконта составляет 5 миллионов сумов (31 тысяча рублей). Теперь, согласно офицальной странице бренда в Узбекистане, фургон можно приобрести за 88 156 миллионов сумов (547 тысяч рублей), а микроавтобус или комби - за 91 400 000 и 91 900 000 сумов соответственно (567 и 570 тысяч рублей).

Chevrolet Damas - один из немногих автомобилей, сохраняющих технологии своих "предков", уходящих корнями в 80-е годы прошлого века. Он оснащается карбюраторным силовым агрегатом. В движение машину приводит трехцилиндровый 800-кубовый двигатель мощностью 38 лошадиных сил.

На задние колеса тяга передается через 5-ступенчатую механическую коробку передач. В кузове минивэна длиной менее четырех метров расположены три ряда сидений. Также выпускаются фургон, комби и скорая помощь.

Кроме того, ранее "РГ" рассказывала о том, что узбекистанский офис марки Chevrolet открыл продажи нового поколения Chevrolet Damas. Машина представляет собой копию китайского минивэна Wuling Hongguang V.