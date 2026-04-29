В Узбекистане началось производство седанов Kia K3

На заводе ADM Jizzakh стартовало производство Kia K3 — и это один из самых заметных запусков года для рынка Узбекистана. Новый седан уже появился на официальном сайте Kia, но цены пока не раскрывают. Именно это сейчас и создает главную интригу: если K3 оценят правильно, привычный баланс сил в сегменте доступных седанов может измениться очень быстро. Об этом сообщает портал 110km.ru.

Kia K3 — не просто новая модель в линейке. Это автомобиль, который пришел на смену Kia Rio и теперь выходит на рынок с куда более современным оснащением, крупным кузовом и локальной сборкой. Для покупателей это означает больше автомобиля за те же деньги. А для конкурентов — серьезный повод нервничать.

Седан стал второй моделью Kia, которую начали собирать на ADM Jizzakh по CKD-технологии после Sonet. Это полноценная локальная сборка: кузова здесь сваривают и окрашивают на месте, а не просто собирают из готовых машинокомплектов. Такой формат обычно означает лучшее качество, более гибкое оснащение и потенциально более выгодную цену.

Для Узбекистана момент выбран идеально. Сейчас выбор в сегменте массовых седанов ограничен: Chevrolet Cobalt, Chevrolet Onix, BYD Chazor и Hyundai Elantra. И у каждой модели есть слабые места. Cobalt — простой и уже откровенно устаревший. Onix современнее, но не предлагает такого уровня оснащения. Chazor интересен как гибрид, но заметно дороже. Elantra — уже ближе к другому ценовому классу.

На этом фоне Kia K3 выглядит особенно сильным игроком. У нее кузов длиной 4545 мм, колесная база 2670 мм и багажник на 544 литра — это один из лучших показателей в классе. По размерам и практичности K3 уверенно играет против Cobalt и Onix, а по оснащению уже заходит на территорию более дорогих моделей.

Под капотом — проверенный бензиновый мотор Smartstream 1.6 на 123 л.с., классический шестиступенчатый автомат и передний привод. Без сложных гибридных схем и спорных решений. Для рынка, где ценят понятную технику и недорогое обслуживание, это важный аргумент.

Но главный козырь Kia K3 — оснащение. Уже в базе у седана шесть подушек безопасности, ABS, ESC и набор электронных помощников. А в старших версиях появляется то, чего в этом сегменте раньше почти не было: цифровая приборная панель, мультимедиа с экраном 10,25 дюйма, Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, атмосферная подсветка, люк и полный пакет систем ADAS.

Фактически Kia K3 выходит на рынок с оснащением, которое у многих ассоциируется уже не с бюджетным седаном, а с моделями классом выше. Именно это делает ее самым опасным соперником для нынешних лидеров.

Отдельный плюс — безопасность. Kia K3 получила шесть подушек уже в стандартной версии, а также системы контроля полосы, мониторинга слепых зон и предотвращения столкновений. По итогам краш-тестов Latin NCAP модель показала сильный результат: 87% за защиту взрослых и 84% за защиту детей.

Теперь все упирается в цену. И именно она решит, станет ли Kia K3 новым бестселлером. Если модель окажется заметно дешевле Hyundai Elantra, но при этом останется близко к верхним версиям Onix, у Kia есть все шансы быстро перетянуть на себя внимание покупателей.

По сути, Kia K3 выходит на рынок в идеальный момент. Сегмент доступных седанов давно ждал свежую модель без компромиссов по дизайну, технике и оснащению. И похоже, именно K3 может стать той самой машиной, которая изменит правила игры.